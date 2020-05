I fan dei Simpson si sono detti entusiasti dell’arrivo della serie su Disney+. La felicità è tuttavia rapidamente svanita quando lo show si mostrava nelle proporzioni sbagliate. Attualmente, Disney + ha solo episodi di The Simpsons in una proporzione 16:9 anziché nella prospettiva preferita 4:3. Il portale streaming ha annunciato a novembre che aveva in programma di rilasciare la versione preferita e finalmente è arrivato il momento.

WOO HOO! We love a prediction for #TheSimpsons, especially coming from @AlJean himself in 2015. Episodes in original 4:3 aspect ratio are coming to #DisneyPlus on May 28. #DisneyBundle pic.twitter.com/WxEs9TC5D5 — Disney+ (@disneyplus) May 20, 2020

Il nuovo formato esordirà il 28 maggio

Questa la dichiarazione originale rilasciata da un portavoce della Disney in merito alla decisione sul rapporto: “Al lancio abbiamo presentato The Simpsons in formato 16:9 per garantire qualità visiva e coerenza in tutte le 30 stagioni”. Arriva la lieta notizia: “Nel tempo, Disney + implementerà nuove funzionalità e opzioni di visualizzazione aggiuntive. Inoltre, all’inizio del 2020, Disney + renderà disponibili le prime 19 stagioni (e alcuni episodi della Stagione 20) de i Simpson nella loro originale proporzione 4:3, offrendo agli abbonati una scelta di come preferiscono vedere la popolare serie”. Lo show arriverà su Disney + nelle proporzioni originali 4:3 il 28 maggio.

Il 10 aprile è stato pubblicato un nuovo corto dello show. Il mini-episodio era in origine in programmazione prima delle proiezioni di Onward – Oltre la magia, come spesso capita con i prodotti animati Disney. A causa della chiusura delle sale cinematografiche come misura di prevenzione del contagio, il film Pixar ha subito un rinvio in Italia, mentre all’estero ha già fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming. E ora arriva a livello internazionale anche il piccolo filmato che lo accompagnava. A darne l’annuncio è stato lo stesso creatore dell’iconico show Matt Groening. Non è la prima volta che Maggie Simpson si trova protagonista di un’avventura in solitaria come questa. Già nel passato aveva fatto il suo debutto The Longest Daycare, che nel 2013 ottenne anche una candidatura agli Oscar come miglior cortometraggio animato.