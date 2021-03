I Simpson: la serie rinnovata per altre due stagioni!

La serie de I Simpson è stata rinnovata per altre due stagioni, la 33 e 34esima. Fox ha annunciato la produzione di altri due cicli di episodi che prolungano lo show fino al 2023. Si toccheranno dunque i 757 episodi, un numero che porta a stabilire un nuovo record per un progetto animato destinato alla tv. Il network, nel comunicato, riporta una frase di Homer Simpson: “Woo Hoo! Con un po’ di fortuna lo show diventerà presto più vecchio di me”. Matt Groening ha commentato con le seguenti parole la notizia: “Tutti nello staff della serie I Simpson sono elettrizzati nell’aver ottenuto ancora una volta il rinnovo e stiamo pianificando molte sorprese”. Per poi aggiungere: “Homer perderà un capello, Milhouse indosserà le lenti a contatto e Bart celebrerà il suo decimo compleanno per la trentatreesima volta”.

Charlie Collier commenta la notizia

Anche Charlie Collier, CEO di Fox, ha voluto commentare l’importante notizia. “Si tratta di un vero piacere annunciare l’ordine delle stagioni 33 e 34 della serie I Simpson. Continuiamo a sperare, che eventualmente, riusciranno a non sbagliare”, ha dichiarato. Infatti: “Abbiamo un profondo rispetto e ci congratuliamo con Matt, Jim, Al e gli altri numerosi parner meravigliosi che lavorano davvero duramente per migliorare The Tracey Ullman Show. Come si dice, ‘sbagliando si impara”.

Il creatore dei Simpson, Matt Groening, ha rotto il silenzio sulla questione degli attori bianchi che interpretano personaggi di colore nella serie. L’amato fumettista ha spiegato il suo punto di vista alla BBC, dichiarando: “I tempi cambiano, ma in realtà non ho avuto problemi con il modo in cui lo stavamo facendo. Tutti i nostri attori interpretano dozzine di personaggi; non è mai stato progettato per escludere nessuno”. Inoltre Matt Groening ha aggiunto: “Stiamo cercando di fare di meglio. Intolleranza e razzismo sono ancora un problema incredibile, e ed è bello vedere che stiamo optando per una maggiore equità e rappresentatività”.