Ian McKellen si interroga sulla pronuncia del nome Magneto

Ian McKellen, attraverso twitter, ha condiviso un articolo che presentava una classifica dedicata a tutte le apparizioni di Magneto sia al cinema che in televisione. Parliamo logicamente del celebre personaggio di X-Men.

Nel farlo ha rivolto agli anglofoni un suggerimento sulla pronuncia del nome: “Visto che ci siamo, perché Magnet-o (che controlla le sostanze ferromagnetiche) viene pronunciato Magneeto?” Ricordiamo che in inglese la doppia E si pronuncia I, mentre la parola “magnet” che significa “magnete” da cui viene il nome del personaggio, si pronuncia come si scrive.

While we are at it, why is Magnet-o (controller of ferro-magnetic substances), pronounced Magneeto? https://t.co/CG6wMRsb6b pic.twitter.com/8GrUhHNW8Z — Ian McKellen (@IanMcKellen) October 15, 2020

L’attore è famoso anche per aver interpretato Gandalf

Sir Ian Murray McKellen è un attore britannico. Considerato tra i maggiori interpreti shakespeariani, tra il 1974 e il 1978 ha lavorato con la Royal Shakespeare Company di Londra. da quel momento cominciò a dedicarsi al teatro, lavorando saltuariamente anche in televisione, per poi avere un discontinuo rapporto con il cinema senza mai lasciare il teatro. È noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Magneto nella saga cinematografica degli X-Men e per quello di Gandalf nelle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. McKellen ha interpretato Magneto cinque volte incluso il cameo nel film Wolverine.

Magneto, il cui vero nome è Max Eisenhardt anche conosciuto come Erik Magnus Lehnsherr, è un personaggio del fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Apparso per la prima volta sulle pagine di X-Men (vol. 1) n. 1 (settembre 1963) e noto anche come Signore del magnetismo, è un mutante in grado di generare e controllare campi magnetici e attraverso di essi controllare e manipolare i metalli, soprattutto ferrosi. Tra i più potenti ed influenti mutanti della Terra, nella sua storia editoriale ha ricoperto diversi ruoli.