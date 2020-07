Ian McKellen sconsigliò a Patrick Stewart di interpretare Picard

Per la celebrazione dell’80° compleanno di Patrick Stewart, il suo amico di lunga data Sir Ian McKellen ha raccontato un curioso episodio accaduto tra i due. In un’intervista al The Guardian, ripresa da THR, McKellen ha confessato di aver consigliato al suo amico di non accettare il ruolo di Star Trek per il bene della sua carriera. Fu a causa del “successo di Stewart come attore classico con la Royal Shakespeare e le compagnie del Teatro Nazionale” che McKellen mise in guardia l’amico dal ruolo di Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation. “Mi ha perdonato da tempo il mio consiglio di non rischiare una solida carriera sul palcoscenico britannico scegliendo un futuro incerto in Star Trek”.

Patrick Stewart non ascoltò il consiglio

La carriera di Stewart dopo Star Trek è stata tutt’altro che incerta, con Picard diventato uno dei personaggi preferiti dai fan della saga. Stewart è stato protagonista per sette stagioni, quattro film e ora il nuovo spettacolo della CBS Star Trek: Picard. “Come ha ottenuto quel lavoro è un ottimo esempio di come la fortuna possa girare e sarà un capitolo avvincente nel libro di memorie che deve scrivere. Ha così tanto da dire”, ha detto McKellen. I due attori di teatro classico finirono per affrontarsi nel mondo fantascientifico degli X-Men del 2000. Patrick Stewart nel ruolo del Professor X e McKellen nei panni della sua nemesi Magneto.

Ricordiamo che Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva omonima ideata da Gene Roddenberry. Divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie sono derivate nel corso di oltre cinquant’anni altre sei serie televisive (di cui una animata) e tredici pellicole cinematografiche. Una nuova serie televisiva ha debuttato nel 2017. A Star Trek sono stati assegnati vari premi tra cui 33 Emmy, 5 premi Hugo, vari Saturn Award. Oltre a un Oscar su 14 candidature ottenute dai film.