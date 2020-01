Ian McKellen pubblica The Grey Book, il diario del periodo delle riprese de Il Signore degli Anelli

L’attore Ian McKellen, celebre per la sua magistrale interpretazione nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha condiviso sul proprio account Twitter il link al suo blog storico: The Grey Book. In questo spazio virtuale, l’attore scrisse una sorta di diario all’epoca delle riprese dei tre film di Peter Jackson. In occasione del ventesimo anniversario dalle riprese, McKellen ha deciso di condividerlo con i followers provenienti da tutto il mondo.

Ecco il tweet, datato 10 gennaio 2020:

20 years ago, I arrived New Zealand to begin filming "The Lord of the Rings." I joined the cast on January 10, 2000. During that time, I kept a journal, which today would be called a blog Perhaps you'll enjoy reading about those heady times: https://t.co/bJ6Nsqgwi2 — Ian McKellen (@IanMcKellen) January 10, 2020

“20 anni fa” scrive McKellen su Twitter, “Arrivai in Nuova Zelanda per cominciare le riprese de Il signore degli Anelli. Mi aggiunsi al resto del cast il 10 gennaio 2000. All’epoca scrivevo un diario, che al giorno d’oggi è ciò che si chiama blog. Forse ti divertirai a leggere di quel periodo.”

Le prime pagine di The Grey Book sono datate agosto 1999, il periodo del casting. Da quel punto, l’attore ha proseguito scrivendo del suo periodo in Nuova Zelanda: dei retroscena sulle riprese, della pre-produzione e della prima volta che provò il costume di Gandalf (con tanto di barba!). Ma non solo: tra le pagine virtuali del diario potrete inoltre leggere della sua esperienza con gli X-Men.

“Durante le riprese de Il Signore degli Anelli cominciai ad appuntare le mie impressioni su The Grey Book, che chiamai così in onore di Gandalf il Grigio, il mago che guida la Compagna dell’Anello nella lotta a Sauron” scrive l’attore. “Questo è uno dei primi blog, creato ancor prima che il termine blog divenisse di uso comune. Nel 2010, è stato riorganizzato in ordine cronologico. Va dal 20 agosto del 1999 fino al 14 dicembre del 2001. Dopo quella data, c’è una sezione aggiuntiva chiamata The White Book.” Quest’ultima parte copre gli anni 2002 e 2003.

Potete leggere The Grey Book, scritto da Ian McKellen, qui.

Ian McKellen, all’anagrafe Ian Murray McKellen, è un attore inglese nato nel 1939. Dopo aver recitato al teatro, ha debuttato sul grande schermo negli anni sessanta. Da allora ha partecipato a una cinquantina di film; tra i più famosi troviamo senz’altro quelli dedicati a Il Signore degli Anelli e agli X-Men. L’ultima pellicola alla quale ha preso parte è stata Cats, con la regia di Tom Hooper.