Un iconico cattivo Marvel potrebbe presto arrivare al cinema?

Arrivano nuove voci sul futuro del Marvel Cinematic Universe e su un possibile cattivo che presto potrebbe debuttare nel franchise. Si tratta di MODOK, uno dei personaggi dall’aspetto più bizzarro del mondo dei fumetti ma che ha più volte costituito una grave minaccia per il mondo. E pare che ci siano già delle idee concrete su dove potrebbe fare il proprio debutto ufficiale.

MODOK, il cattivo Marvel potrebbe comparire in Ant-Man 3?

Tutto è al momento un rumor, ma l’insider che per primo lo ha riportato si è dimostrato in passato piuttosto affidabile. Ciononostante va preso con le pinze e non è detto che effettivamente vedremo questo personaggio nel futuro del MCU.

Ci sono però due indizi che rendono leggermente più realistica questa ipotesi. La prima è la dichiarazione del 2018 di Peyton Reed, regista della trilogia di Ant-Man, che ha parlato delle ‘pressioni’ di John Hodgman per interpretare il cattivo nell’universo Marvel. Dato che il terzo film su Scott Lang non ha ancora un vero e proprio villain, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su MODOK:

“…ricevo periodicamente messaggi da John Hodgman. È da tanto tempo che vuole interpretare MODOK. È la sua missione nella vita. È un fan sfegatato dei fumetti Marvel. Ha fatto lobbying per anni: ‘MODOK! MODOK!’. Ne parliamo spesso perché è forse il personaggio più bizzarro dell’universo Marvel“.

Il secondo indizio proviene dal trailer di Black Widow ed è decisamente meno diretto. Tuttavia alcuni fan hanno notato riferimenti a un possibile ritorno dell’AIM nel film, organizzazione malvagia che con MODOK ha un legame molto stretto. Forse sarà il primo passo per l’introduzione del villain?

In realtà questo personaggio doveva già comparire in una serie animata destinata a Hulu, dove a doppiarlo sarebbe stato Patton Oswalt. Attualmente il progetto è ancora in cantiere sulla carta, ma considerata questa voce e la cancellazione degli show a esso collegati, è possibile che la situazione possa cambiare presto…