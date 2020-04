Ecco le meccaniche che troveremo in Ikoria: Terra dei Behemoth...

La nuova espansione di Magic: the Gathering introduce alcune novità importanti

Mancano pochi giorni alla release di Ikoria: Terra dei Behemoth ed è tempo di scoprirne le meccaniche più rilevanti. Alcune sono già ben note ai giocatori di Magic: the Gathering, altre sono una nuova aggiunta al gioco, che continua ad aggiornarsi anche dopo più di venticinque anni. Dopo aver visto il trailer ufficiale quindi, andiamo alla scoperta di ciò che ci attende in questa nuova espansione.

Quali saranno le meccaniche principali di Ikoria: Terra dei Behemoth?

La prima è una delle più amate dai giocatori, che torna ancora una volta con un ruolo centrale. Stiamo parlando di Ciclo, che dietro un costo di mana permette di scartare una carta per pescarne un’altra. Un’abilità importante che può creare combo interessanti o semplicemente facilitare la ricerca della magia che ci serve per vincere.

Completamente nuovi invece sono i segnalini con parola chiave. Funzionano come i più classici +1/+1, ma sono legati ad abilità differenti, fornendo permanentemente determinate abilità alle nostre creature. Da Volare a Travolgere, passando per Cautela e Attacco improvviso, potremo assegnare questi segnalini ai nostri guerrieri in vari modi, creando strategie innovative.

Più complessa ma ugualmente interessante l’abilità Mutazione. Alcuni dei mostri della terra di Ikoria infatti potranno unirsi fra loro, creando nuovi ibridi ancora più potenti. Giocando una creatura per il suo costo di Mutazione potremo porla sopra o sotto una delle nostre altre creature non Umano. Forza e costituzione saranno solo quelle del mostro che si trova sotto, ma potremo attingere dalle abilità di entrambe.

L’ultima tra le meccaniche di Ikoria: Terra dei Behemoth da scoprire è il concetto di compagno. Si tratta di creature leggendarie che potremo giocare quando vogliamo una volta per partita. Per averlo però dovremo seguire alcune regole precise nella costruzione del nostro mazzo, indicate sulla carta.

Per approfondire l’argomento, potete visitare il sito ufficiale di Wizards of the Coast.