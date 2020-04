Ikoria si mostra nel suo primo trailer e annuncia l’arrivo di Godzilla

La nuova espansione di Magic: the Gathering ci porterà in un mondo di mostri giganti

Nelle ultime ore ha fatto il suo debutto online il primo trailer ufficiale di Ikoria: Terra dei Behemoth, nuova espansione di Magic: the Gathering. Come il nome suggerisce, i giocatori si troveranno all’interno di un mondo popolato da creature enormi, pronte a lanciarsi in scontri epocali. E quello che vediamo nel filmato sembra proprio questo, con una battaglia campale tra Davide e Golia (e non solo).

Ecco il primo trailer di Ikoria: Terra dei Behemoth

Come vediamo infatti da questo nuovo promo, fresco fresco di pubblicazione, la scala dello scontro si fa sempre più grande. Come gli ultimi trailer di Magic: the Gathering, anche in questo caso siamo davanti a un piccolo cortometraggio animato. Tutto si apre con l’attacco di una creatura gigantesca che mette in fuga alcuni guerrieri, ma fortunatamente arriva in loro soccorso la Planeswalker Vivien, in compagnia di un alleato alato.

Sulle note di Bad Reputation parte quindi lo scontro con la bestia, che procede con fortune alternate fino a quando questa cade definitivamente a terra. Con un colpo di scena però il mostro si rialza, aiutato da una qualche forma di necromanzia. Vivien allora ricorre a un’arma segreta e con un fischio cala il suo asso nella manica. Si tratta di Godzilla, il solo e unico Re dei Mostri che fa ufficialmente il proprio debutto in Magic: the Gathering in questa espansione.

Insomma, quello che ci si para davanti a giudicare da questo trailer di Ikoria: Terra dei Behemoth è un ‘avventura che porterà lo scontro su proporzioni epiche. E voi cosa ne dite? Siete pronti ad affrontare la sfida? State già seguendo gli spoiler per aggiornare i vostri mazzi?

Vi ricordiamo che Ikoria: Terra dei Behemoth farà il proprio debutto il prossimo 16 aprile. Per maggiori informazioni sulle meccaniche di questa espansione potete leggere questo articolo.