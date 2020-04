Il cast di Parks & Recreation si riunisce per beneficenza...

Parks and Recreation ritorna in tv con un episodio speciale realizzato per beneficenza dal cast direttamente dalle proprie abitazioni. Il 30 aprile verrà trasmesso su NBC e vedrà la partecipazione di Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansar, Nick Offerman. Oltre a Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir, e Retta. La descrizione del nuovo episodio di Parks and Recreation recita: “La più dedita servitrice di Pawnee, Leslie Knope, è determinata a rimanere in contatto con i suoi amici in un periodo all’insegna del distanziamento sociale”.

Di seguito il video che annuncia l’episodio:

Hey, Pawnee! Free up your schedules on April 30, because #ParksAndRec is returning to NBC for “A Parks and Recreation Special”! Together with our neighbors at @StateFarm, we’re helping raise money for @FeedingAmerica. 🌳❤️ We hope to see you there! https://t.co/CYgzmwp3PO pic.twitter.com/NQoXpbmn7R — NBC Entertainment (@nbc) April 23, 2020

Mike Schur presenta l’iniziativa

Mike Schur, produttore esecutivo e co-creatore della serie, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’iniziativa. “Come molte altre persone, stavamo cercando dei modi per aiutare e sentivamo che riportare questi personaggi sugli schermi per una notte avrebbe potuto permettere di raccogliere alcuni soldi”, ha ammesso. Poi ha aggiunto: “Ho mandato un’e-mail piena di speranza al cast e mi hanno risposto tutti entro 45 minuti”. Tutto è pronto: “Il nostro vecchio team di Parks and Recreation ha assemblato una fetta di oltre 30 minuti di vita (quarantenata) di Pawnee e speriamo che tutti lo apprezzino e donino!” L’iniziativa è a favore di Feeding America e potrà contare sul sostegno economico di State Farm, Subaru of America, NBCUniversal. Oltre a quello di tutti i produttori, attori e sceneggiatori.

Ricordiamo che Parks and Recreation è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2009 al 2015 e trasmessa su NBC. Realizzata con la tecnica del falso documentario, la serie racconta di un gruppo di persone che lavorano al dipartimento per la manutenzione dei parchi pubblici. In Italia è sbarcata in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2012 su Joi. La protagonista della serie è Leslie Knope, vicedirettrice del Parks and Recreation Department (il dipartimento che si occupa della manutenzione di parchi e aree pubbliche) nella città fittizia di Pawnee, Indiana.