Il CGC rimane aperto nonostante la pandemia

Il CGC, l’ente americano di classificazione e valutazione dei fumetti, resterà aperto nonostante il Coronavirus. Si è auto dichiarato business essenziale e ha assicurato che resterà aperto e funzionale, anche se saranno apportati alcuni piccoli cambiamenti. Il Covid-19 non ferma l’organo di valutazione fumettistica americano.

CGC doesn’t stop

Il CGC ha rilasciato una dichiarazione in cui assicura che gli uffici a Sarasota, California e il distaccamento di Londra resteranno operativi. L’ordine esecutivo 20-91, emanato dal Governatore della Florida Ron DeSantis riguarda i requisiti per essere considerati “servizi essenziali” e la CGC l’ha impugnato dichiarandosi tale.

Secondo la CGC, l’ordine esecutivo “definisce specificamente che i ‘servizi essenziali’ includono, fra gli altri, aziende che interagiscono con i clienti elettronicamente o tramite telefono e consegnano prodotti con la posta, impianti di produzione, aziende che forniscono altre aziende essenziali, e aziende che forniscono accesso a servizi finanziari, inclusi i servizi finanziari non bancari.“

Nessuna chiusura quindi, ma verranno adottati alcuni cambiamenti per far fronte alla situazione Covid-19. Ad esempio le procedure di pulizia e sicurezza saranno migliorate. Le consegne dei clienti al quartier generale in Florida sono sospese (anche la consegna “priva di contatti” porta a porta). I dipendenti che saranno in grado di svolgere buona parte del lavoro da casa lo faranno.

La CGC resta quindi aperta. Nessuna consegna a domicilio e nessuna presa in carico di lavori che prevedano il contatto fisico. La classificazione e la valutazione dei fumetti non si fermano. Fondata nel 2000, la Certified Guaranty Company è una società terza di classificazione che analizza le condizioni e la qualità dei fumetti. L’azienda dà un voto e racchiude il fumetto in confezioni di plastica. Una volta catalogato, saprete perfettamente quanto varrà il vostro vecchio numero di Spider-Man. Per i collezionisti le condizioni sono molto importanti. Ecco perché negli Stati Uniti esistono aziende come la CGC.