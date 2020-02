Il Commissario Montalbano resta al cinema

L’avventura del Commissario Montalbano nei cinema italiani proseguirà. Proprio pochi giorni fa vi abbiamo raccontato del fatto che per la prima volta il nuovo episodio della nota serie italiana avrebbe fatto il proprio debutto nelle sale e ora arriva l’annuncio che si prolungherà la sua presenza nelle sale. Gli appassionati del personaggio potranno vederlo sul grande schermo fino al 4 marzo.

Il Commissario Montalbano prolunga la sua presenza al cinema

La decisione arriva da Palomar, Rai Fiction e Nexo Digital, come un modo per supportare esercenti e l’industria cinematografica italiana. In questo periodo infatti, a causa dell’emergenza legata al virus Covid-19, sono diverse le sale chiuse e le pellicole rinviate a tempi più favorevoli. In questo caso si è presa una scelta controcorrente, per sostenere gli spazi dedicati alla settima arte in Italia.

Franco di Sarro, AD di Nexo Digital, ha così commentato la decisione:

“Per quanto ci è possibile, in un momento inedito come questo vogliamo provare a sostenere gli esercenti e l’industria cinematografica italiana. Il naturale posticipo di numerosi film in uscita, abbinato alla chiusura di molte sale a seguito delle specifiche ordinanze regionali, rende particolarmente delicata questa fase. Per questo, in accordo con Palomar e Rai Fiction, abbiamo deciso in via eccezionale di far proseguire con proiezioni straordinarie il percorso cinematografico di Montalbano nelle sale italiane che vorranno prendere parte all’iniziativa“.

Alla sua voce si aggiunge quella di Carlo Degli Esposti, fondatore e presidente di Palomar, che spiega:

“Da parte nostra, con Rai Fiction confermiamo inoltre che i proventi che ci deriveranno dalle proiezioni delle sale saranno devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma e all’Ape, l’Associazione Pazienti Ematologici dell’ospedale Sant’Andrea“.

Salvo amato, Livia mia ovvero il nuovo episodio delle avventure del Commissario Montalbano sarà quindi al cinema fino al prossimo 4 marzo. Sul sito di Nexo Digital sono disponibili tutte le sale che lo proietteranno.