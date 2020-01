Il Corvo: Sony ci riprova con il reboot?

Il reboot de Il Corvo sembra ipotesi di nuovo reale. Bloody Disgusting ha riferito che la Sony Pictures sta ancora una volta dedicando i suoi sforzi allo show. Lo studio sta ora rivalutando l’idea di riavviare il franchising, riportando il progetto al centro dell’attenzione. Al momento ci sono scrittori, registi e attori pronti a prendere parte al nuovo progetto. I diritti di produzione e distribuzione de Il Corvo erano stati precedentemente acquisiti da Davis Films, Highland Film Group ed Electric Shadow. Secondo il rapporto, tutti e tre sono apparentemente ancora attivi nel dare allo show un’altra possibilità di tornare sul grande schermo.

Lo show si basa sui fumetti di James O’Barr

Il Corvo – The Crow (The Crow) è un film del 1994 diretto da Alex Proyas. Il film è basato sul fumetto di James O’Barr. La storia si basa su Eric Draven, un musicista rock resuscitato per vendicare la propria morte, lo stupro e l’omicidio della sua fidanzata. L’attore protagonista Brandon Lee rimase ferito accidentalmente sul set durante le riprese da un colpo di pistola e successivamente morì in ospedale durante l’intervento chirurgico. A soli otto giorni dalla fine della produzione, le scene incomplete che dovevano essere interpretate da lui vennero gestite riscrivendo la sceneggiatura e grazie a una controfigura ed effetti digitali.

Il film è dedicato a Lee e alla sua fidanzata, Eliza. Il corvo – The Crow fu distribuito negli Stati Uniti dalla Miramax il 13 maggio 1994. Fu ben accolto dalla critica per l’unicità di stile visivo, premessa e profondità emotiva e per il suo omaggio all’attore defunto. Il film debuttò al vertice del botteghino e divenne un film di culto, dando origine a un franchise che include tre sequel e una serie televisiva. Distribuito il 13 maggio 1994 in 1.573 cinema, il film debuttò al primo posto del botteghino nordamericano con un incasso di quasi 12 milioni nel suo primo weekend. In totale incassò oltre 50 milioni negli Stati Uniti contro un budget di 23 milioni di dollari. In Italia fu l’ottavo film per incassi della stagione cinematografica 1994-95.