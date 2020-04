Il Cowboy Bebop di Netflix già confermato per una seconda stagione?

I fan attendono con grande trepidazione il live action di Cowboy Bebop. Intanto il produttore Jeff Pinkner ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della serie parlando già di una seconda stagione. L’adattamento dal vivo di Netflix di Spike Spiegel e dei suoi amici cacciatori di taglie ha incontrato molti ostacoli. Basti pensare all’incidente sul set al protagonista principale John Cho e all’emergenza coronavirus che ha rallentato o bloccato le varie produzioni.

Jeff Pinker proiettato già al futuro

Jeff Pinker, in un’intervista rilasciata al portale The Obsever, ha lasciato trapelare l’intenzione di pensare già ad una seconda stagione. “Credo di essere davvero emozionato dall’opportunità di prendere questo iconico anime e riportarlo in vita. Penso che i nostri attori siano spettacolari”, ha ammesso. Le aspettative sono alte: “Il mondo che stiamo creando in Nuova Zelanda, nel quale siamo ansiosi di tornare non appena possibile, sia davvero una visione divertente e dinamica di questo pazzo anime”. Si guarda così già al futuro: “Credo che grazie alla durata degli episodi di un’ora, abbiamo l’opportunità di prendere l’anime e approfondire, dare una nuova dimensione al materiale originale”. Così conclude: “Lo scopo è quello di raccontare le storie ambientate in quel mondo in un modo che, speriamo, possano deliziare non solo i fan dell’anime, ma attirare un sacco di gente nuova nel mondo di Cowboy Bebop, nella straordinaria opera di Yoko Kanno”.



Ricordiamo che Cowboy Bebop è una serie televisiva anime di fantascienza prodotta da Sunrise e diretta da Shin’ichirō Watanabe. Ambientata nel 2071 e incentrata sulle avventure di una ciurma di cacciatori di taglie spaziali, la serie si addentra nelle questioni irrisolte del passato dei protagonisti, esplorando concetti come l’esistenzialismo, la noia, la solitudine e l’influenza del passato. Cowboy Bebop ha ottenuto un ampio riscontro di critica e commerciale, sia in Giappone sia a livello internazionale. Ricordiamo infine che la prima stagione sarà formata da dieci episodi.