Il film Netflix sull’Eurovision si mostra nel primo trailer

Netflix sta per lanciare un film incentrato sull’Eurovision Song Contest un po’… particolare. Al centro della pellicola infatti si trovano Rachel McAdams e Will Ferrell che interpreteranno il buffo duo di cantanti islandesi Fire Saga. I due sono dei grandi amanti del noto concorso musicale europeo e il film ne seguirà la storia, facendo ironia sull’evento e sulle sue caratteristiche.

Eurovision, ecco il trailer del film Netflix sul concorso

Will Ferrell e Rachel McAdams interpretano Lars e Sigrit. Si tratta di due musicisti islandesi che finalmente hanno l’occasione di realizzare il proprio sogno, partecipando al grande concorso Eurovision Song Contest. La coppia non è particolarmente apprezzata nel proprio Paese e proprio per questo motivo vedono questa occasione come la propria chance per riscattarsi agli occhi dei connazionali, compreso il padre di Lars.

Ovviamente però, come ci mostra il trailer, la loro strada non sarà semplice. Ci sono delle difficoltà da superare, tra rivali ed esibizioni difficili. I Fire Saga però continuano a crederci fino in fondo e chissà che non siano proprio loro a riuscire a emergere come vincitori del grande concorso. Tra costumi incredibili, performance esagerate e tanta musica da tutto il Continente il film ci racconterà in modo divertente il mondo di questo evento.

Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga arriverà su Netflix il 26 giugno 2020. A dirigere la pellicola sarà David Dobkin, già regista di commedie come 2 single a nozze. Nel cast, oltre ai due protagonisti Rachel McAdams e Will Ferrell, ci saranno anche Dan Stevens, Natasia Demetriou, Demi Lovato e Pierce Brosnan.