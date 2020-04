Il film su Dungeons & Dragons è stato rimandato

L’uscita del nuovo film Dungeons & Dragons diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein è slittata al 2022. La Paramount Pictures ha svelato la decisione ufficiale indicando lo spostamento anche di altri progetti. La pellicola ispirata al celebre gioco di ruolo sarebbe dovuta uscire il 19 novembre 2021. La nuova data d’uscita è ora fissata per il 27 maggio 2022.

Lo show, liberamente basato sulle convenzioni del gioco, è prodotto e girato dal regista esordiente Courtney Solomon. Distribuito nel 2000 dopo drastici tagli al budget previsto che impedirono d’impiegare parte del girato e ridussero al minimo indispensabile la post-produzione. Un sequel vedrà effettivamente la luce solo cinque anni dopo come film TV dal titolo Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God, ma avrà ben poche connessioni con la trama del primo film e solo uno degli attori in comune, Bruce Payne.

Grande successo per il gioco di ruolo

Ricordiamo che D&D è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974 dalla Tactical Studies Rules (TSR), compagnia fondata da Gygax poi trasformata nella TSR Hobbies la quale fu acquisita nel 1997 dalla Wizards of the Coast, assieme a tutti i diritti su D&D; due anni più tardi, la stessa Wizards fu acquistata dalla Hasbro. i prodotti marchiati Dungeons & Dragons hanno costituito oltre il 50% del mercato dei giochi di ruolo venduti nel 2002.