Il grande Gatsby diventerà un fumetto

L'opera di Fitzgerald convertita in graphic novel

Il grande Gatsby ritorna come fumetto. L’opera, forse il romanzo più famoso di Francis Scott Fitzgerald, ha avuto numerose incarnazioni nel corso del tempo, soprattutto sul grande schermo. La pellicola del 2013 con Leonardo DiCaprio è solo l’ultimo di quattro lungometraggi tratti dal romanzo. Quest’estate però Il grande Gatsby arriverà in una forma nuova: la graphic novel.

The Great Gatsby

Il fumetto è splendidamente illustrato da Aya Morton e il testo è stato adattato da Fred Fordham. Le illustrazioni ricordano lo stile di inizi ‘900, proprio il periodo in cui è ambientato (e scritto) Il grande Gatsby. I colori tenui e lo stile dei vestiti richiamano l’epoca d’oro del jazz. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1925, il romanzo racconta del milionario Jay Gatsby, innamorato di una donna di nome Daisy Buchanan.

Il fumetto de Il grande Gatsby uscirà quest’estate (la data precisa è fissata per l’1 luglio 2020) e ci saranno due versioni. Una con copertina rigida al prezzo di 30 dollari e un’altra “liscia”, a 20 dollari. Non vediamo l’ora di vedere quest’opera anche negli scaffali italiani, ma non sappiamo ancora se e chi si occuperà della traduzione e della distribuzione nel nostro paese.

Il grande Gatsby è stato adattato per lo schermo ben quattro volte. Una versione muta del 1926 andata perduta, un’altra del 1949 ad opera di Elliott Nugent. Fino a pochi anni fa la più famosa era sicuramente quella del 1974, la cui sceneggiatura fu affidata a Francis Ford Coppola e fra gli attori figuravano Robert Redford e Mia Farrow. L’ultima, del 2013, ha conquistato due Oscar (Miglior Scenografia e Migliori Costumi) nell’edizione del 2014.

Ritenuto a ragione un classico intramontabile della letteratura americana, Il grande Gatsby mostra la New York degli anni ’20, i ruggenti anni del jazz, ed è il terzo romanzo di F. Scott Fitzgerald. Speriamo di avere presto fra le mani questa graphic novel.