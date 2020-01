Il magister e le prime novità di Napoli Comicon 2020

Molte le novità attese al Napoli Comicon 2020. Dal Magister della nuova edizione, Davide Toffolo, passando per novità fumettistiche come una interessante mostra su Spider-Man o la presenza di Shūzō Oshimi, le “portate” che verranno presentate quest’anno ingolosiranno tutti i nerd della penisola.

Napoli Comicon 2020, le novità

L’edizione 2020 del Comicon si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2020. L’anno scorso la fiera ha segnato la cifra record di 160.000 visitatori (qui potete vedere tutti i vincitori dell’anno scorso). La prima novità riguarda la presenza di Davide Toffolo, fumettista e musicista, nelle vesti di Magister dell’evento. In secondo luogo, ecco le prime novità.

Sapevate che quest’anno si festeggia il cinquantenario della prima pubblicazione di Spider-Man in Italia? Comicon ha organizzato una mostra per celebrare l’evento, raccogliendo tavole originali fino ad ora mai mostrate in Europa! Dai fondatori Steve Ditko e John Romita agli autori classici John Buscema, Ross Andru, Alex Saviuk e molti altri, un appuntamento obbligato per ogni fan di Spider-Man.

Per la prima volta in Europa anche il mangaka Shūzō Oshimi. Autore di serie pluripremiate come Happiness, I fiori del male e Tracce di sangue, Oshimi è un maestro del seinen manga.

Sempre presso la Mostra d’Oltremare si concluderà il più grande torneo di esport in Italia, l’ESL Vodafone Championship. Il torneo decreterà i campioni italiani per il 2020 dei tre giochi selezionati per l’anno: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.

Davide Toffolo è frontman e cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo originario di Pordenone che canta l’adolescenza e i suoi problemi dal 1994, con sonorità rock, indie e reggae. Toffolo è anche autore di fumetti, fra cui Intervista a Pasolini (2002) e Il Re Bianco (2018). Si tratta di uno dei pionieri della graphic novel in Italia e durante il Comicon presenterà una mostra personale, una collettiva, si esibirà in una performance musicale e presenzierà a molti altri eventi.