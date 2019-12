Il MCU pronto ad inserire una property che era di FOX

Il MCU inserirà presto una serie di personaggi di proprietà della FOX. Si tratta di personaggi tratti da un fumetto Marvel, l’organizzazione S.W.O.R.D., apparsa per la prima volta in Astonishing X-Men Vol. 3 (2004) quando i diritti dei famosi mutanti erano in mano alla 20th Century Fox. La serie cinematografica è iniziata con X-Men nel lontano 2000 e proseguirà presto con New Mutants (2020).

Uno S.H.I.E.L.D. spaziale

Lo S.W.O.R.D. non è altro che l’organizzazione sorella dello S.H.I.E.L.D. Se quest’ultima si occupa della sicurezza sul pianeta terra, l’altra controlla che tutto sia sicuro da una prospettiva spaziale. Creata da Joss Whedon e John Cassaday nel dicembre 2004 in una serie Marvel, la S.W.O.R.D. è apparsa in quel delicato momento storico in cui i diritti degli X-Men erano di proprietà della 20th Century Fox.

Non è la prima volta che questioni burocratiche si mettono in mezzo per impedire a questa squadra di raggiungere il grande (e il piccolo) schermo: originariamente sarebbe dovuta apparire nella scena post-credits di Thor, poi tagliata. La quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. avrebbe potuto introdurla, secondo alcune voci, ma così non è stato. Non tutti i tentativi sono andati a vuoto, però. Nella scena post-credits di Spider-Man: Far From Home si vede una stazione spaziale orbitante che ricorda molto una dello S.W.O.R.D. La Marvel però non ha confermato né smentito questo rumor.

L’agenzia spaziale farà il suo debutto ufficiale nella serie WandaVision. È evidente che la Marvel ha intenzione di introdurre molti personaggi, sia grandi nomi che eroi poco conosciuti, nel grande MCU che è andata creando. Kevin Feige, durante la cerimonia dei Golden Globes, si è detto entusiasta di tutti i soggetti tratti dai fumetti.

La verità è che sono emozionato per tutti loro. Sono eccitato, e non solo per i nomi che si conoscono – ci sono centinaia di nomi su quei documenti. La Marvel è più vicina che mai ad avere accesso a quei personaggi, una cosa che ho sognato per tutti i miei 20 anni di permanenza alla Marvel. Sono molto emozionato.

Il MCU è quindi riuscito a riprendersi una proprietà dalla FOX, e forse è la prima di una lunga serie.