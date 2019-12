Le “Magic promo”, carte promozionali per il gioco di carte più famoso del mondo, esistono praticamente da sempre. La Wizards of the Coast ha da sempre attivato programmi per attirare nuovi giocatori, organizzato tornei e sponsorizzato ludoteche e fumetterie, e in praticamente ciascuno di questi progetti ha inserito come token di partecipazione o di vittoria delle carte speciali, con illustrazioni diverse, dei frame unici o addirittura degli stili di scrittura mai visti prima. Ma il mondo delle promo di Magic non si esaurisce assolutamente nelle piccole ricompense per i Game Day o per i Friday Night Magic: negli anni sono venute alla luce delle Magic promozionali davvero speciali, a volte non accessibili al pubblico, talvolta letteralmente uniche.

Magic promo, pezzi unici e rarità

In questo articolo, proprio prima di Natale, vogliamo fare una veloce cernita di quali siano le Magic promo più interessanti, da quelle letteralmente introvabili a quelle “solo” rarissime, da quelle distribuite in così pochi numeri da aver raggiunto prezzi esorbitanti, a quelle destinate ai soli dipendenti della Wizards.