Il nuovo manga di Tite Kubo (Bleach) sarà presto rivelato

Il nuovo manga di Tite Kubo, autore di Bleach, sarà presto rivelato. Il 21 marzo verrà ospitata ad AnimeJapan 2020 la presentazione dal titolo Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Work Presentation. Annunciato dallo staff di AnimeJapan 2020, la ricorrenza festeggerà il ventesimo anniversario dall’uscita di Bleach e servirà a presentare il prossimo manga di Tite Kubo.

Un manga longevo

Durante l’evento saranno presenti anche i doppiatori Masakazu Morita e Ryotaro Okiayu, il caporedattore di Weekly Shonen Jump Hiroyuki Nakano e il membro del duo comico America Zarigani Yoshiyuki Hirai. Tite Kubo ha lanciato Bleach sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 2001 fino all’agosto 2016. Fra i suoi lavori oltre al manga c’è il character design dei personaggi del nuovo Sakura Wars per la PS4. Renji Abarai, un personaggio di Bleach, ha fatto la sua apparizione nel videogioco Jump Force.

L’evento previsto per il 21 marzo mostrerà anche manga a cui non è stato ancora assegnato il progetto di trasporli in anime. Fra questi [email protected] Cinderella Girls Theater e Is the order a rabbit??. Aniplex ospiterà l’Aniplex New Anime Stage il 22 marzo. AnimeJapan 2020 si svolgerà a Tokyo dal 21 al 24 marzo: i primi due giorni saranno dedicati al pubblico, gli ultimi due alle attività commerciali.