Il periodo perfetto per imparare e ricordare con AAMOD

Da tempo l’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) ha messo a disposizione online gratuitamente migliaia di film sul proprio canale YouTube , con tanto di schede con le descrizioni integrali consultabili.

Ora, in queste difficili giornate di quarantena, rispettata al grido di #iorestoacasa, AAMOD propone alcuni percorsi, in particolare sulla storia del Novecento, attraverso strumenti metodologici e film documentari del ricco e unico patrimonio che custodisce. Questa iniziativa è utile non solo per il piacere singolo di chi vuole ripercorrere la nostra memoria storica audiovisiva ma anche una concreta e utile risorsa alle lezioni sul web nelle scuole e nelle università.

AAMOD, un grande contributo per la conoscenza del nostro patrimonio storico audiovisivo

Da un lato, infatti, l’Archivio propone una serie di suggerimenti critici e analitici per approcciarsi all’uso delle fonti audiovisive allo scopo di studiare la storia: si tratta di una serie di testi e saggi utili per meglio comprendere la specificità del linguaggio filmico, documentario, delle sue forme ed evoluzioni storico-produttive, nonché dei loro contesti di realizzazione.

Dall’altro, propone una ricca produzione di filmati di militanza nella rappresentazione “del reale”: un ricchissimo patrimonio cinematografico italiano ed internazionale in cui il documentario d’inchiesta, denuncia, testimonianza delle lotte politiche sociali culturali, di liberazione, avvenute anche in altri paesi, ma anche collettive e storiche rappresentazioni del costume nel contesto socio-culturale di ogni Stato, la fa da padrone.

Lo sguardo principale, infatti, è quello della militanza e della partecipazione collettiva forte per rappresentare fenomeni di protesta o di lotta per la conquista dei diritti di ogni genere, ma un secondo sguardo, altrettanto significativo è il punto di vista dei committenti di queste opere e degli autori che le hanno realizzate: infatti tra i nomi dei registi in prima linea spiccano quelli di Lizzani, Scola, Birri, Giannarelli, Montaldo e Taviani, ma ve ne sono anche molti altri che hanno segnato la storia del nostro cinema.

Alle playlist tematiche già pubblicate (Viaggio nel Novecento, La scuola e l’educazione, Politica e sindacalismo, Sguardo sul mondo, Guerra e Resistenza, Il movimento studentesco, Emigrazione) si aggiungeranno ulteriori proposte nei prossimi giorni, mentre quotidianamente, sulla pagina Facebook dell’AAMOD, è pubblicato un film al giorno con un suggerimento di approccio metodologico per il suo uso didattico.