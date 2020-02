Il piccolo Yeti, una giornata per i più piccoli a Milano!

La magia del viaggio de Il piccolo Yeti arriva a Milano, con una speciale giornata dedicata ai più piccoli. Questo sabato infatti ci saranno tante attività che faranno divertire i bambini amanti del film, in occasione dell’uscita in edizione home video. Andiamo subito a scoprire cosa attenderà i giovani in questa giornata organizzata da Universal Pictures Home Entertainment Italia insieme a Feltrinelli e la Scuola del Fumetto.

Il piccolo Yeti, a Milano tante attività per l’uscita home video

Innanzitutto, definiamo le coordinate spazio-temporali. L’evento in questione si terrà sabato 15 febbraio, presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte. Tutto prenderà il via alle ore 15.30 e i bambini avranno tante attività a loro dedicate, che li faranno divertire e anche imparare.

Grazie alla collaborazione della Scuola del Fumetto infatti, uno degli enti di questo mondo più importanti in Italia, potranno prendere parte a dei piccoli workshop per capire come disegnare i personaggi del film. Da Yi a Peng, passando ovviamente per Everest, i più piccoli scopriranno tutti i segreti per riuscire a riportare su carta i tratti distintivi dei vari eroi della pellicola.

Di seguito la sinossi ufficiale de Il piccolo Yeti:

“Questa tenera e divertente storia segue la giovane Yi dopo essersi imbattuta in un piccolo Yeti sul tetto del suo condominio a Shangai, che decide di chiamare Everest. Insieme ai suoi amici Jin e Peng e al dolce Everest intraprendono un’epica impresa per far ricongiungere la creatura magica alla sua famiglia sulla vetta più alta della Terra. Ma il trio di amici dovrà fare i conti con Mr. Burnish, un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa“.

E voi, avete già scaldato le matite?

Vi ricordiamo che l’appuntamento con Il piccolo Yeti è previsto per questo sabato 15 febbraio dalle 15.30 presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano.