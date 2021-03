Re Akeem acquista il Casinò di Sanremo per festeggiare l’uscita de Il Principe Cerca Figlio

Il sovrano (immaginario) ha comprato monumenti in mezza Europa per festeggiare l'arrivo del suo film su Prime Video

Il protagonista de Il Principe Cerca Figlio, il Re Akeem, ha deciso di festeggiare l’uscita del proprio film su Prime Video con uno shopping speciale. Ha infatti acquistato monumenti in mezza Europa per celebrare il suo nuovo film.

Il Principe Cerca Figlio: Re Akeem festeggia l’uscita

L’emissario del regno di Zamunda ha inviato a tutti i rappresentanti della stampa mondiale un comunicato stampa celebrativo. Sua Altezza Reale Akeem Joffer ha deciso di festeggiare il suo secondo film con un po’ di shopping in Europa. Ma invece di passeggiare con le borse delle boutique in via della Spiga a Milano o in via del Corso a Roma, ha puntato su acquisti più eclatanti.

Infatti ha acquistato la National Gallery a Londra, l’Hofbräuhaus di Monaco, il Petit Palais di Parigi, Il Teatro Real di Madrid e il Casinò di Sanremo nel nostro Paese. E proprio in questi giorni in cui si tiene il Festival!

Celebrazioni regali

Abbiamo controllato: non sembra che Amazon abbia davvero deciso di comprare edifici storici per una campagna pubblicitaria. Sembra semplicemente che abbia colto l’occasione del lancio del nuovo film con Eddie Murphy e Arsenio Hall per pubblicizzare alcuni dei monumenti più belli al mondo.

Nel regalo comunicato stampa che abbiamo ricevuto dal Regno di Zamunda c’è anche la sinossi della trama del film. “Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) ma è costretto subito a partire dopo che suo figlio è fuggito a New York, per fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio.”

Lo avete già guardato su Amazon Prime Video? È uscito proprio oggi. Noi abbiamo avuto modo di guardarlo in anticipo (siamo noi che abbiamo messo in contatto Sua Maestà con quelli di Sanremo). Ecco la nostra recensione. E diteci cosa ne pensate su Facebook.