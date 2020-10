Il prossimo James Bond non è ancora stato scelto

Contrariamente alle voci recenti, nessun sostituto per la star di No Time to Die Daniel Craig è stato scelto per il ruolo di James Bond. “Dico sempre: puoi essere innamorato di una persona alla volta”, ha detto la produttrice Barbara Broccoli, secondo GamesRadar. “Una volta che il film sarà uscito, passerà un po’ di tempo e poi dovremo dedicarci agli affari del futuro. Ma per ora, non possiamo pensare a niente oltre a Daniel”. “Dovrà essere reinventato, nel modo in cui ogni attore ha reinventato il ruolo”, ha assicurato Broccoli. “Questo è ciò che è così eccitante e divertente in questo franchise; il personaggio si evolve. Alla fine, quando dovremmo pensarci troverò la persona giusta”.

Barbara Broccoli non pone paletti sulla ricerca

Per quanto riguarda requisiti specifici, Barbara Broccoli ha osservato che “Non ha bisogno di essere un uomo bianco. Non per quanto mi riguarda”. Per quanto riguarda la prospettiva di una donna che ricopre il ruolo di 007, tuttavia, Broccoli ha detto: “Dovremmo creare ruoli per le donne, non solo trasformare un uomo in una donna”.

Voci recenti hanno ipotizzato che artisti del calibro di Harry Styles e Tom Hardy siano i migliori candidati per sostituire Craig nel ruolo di James Bond. Altri nomi che si dice siano stati presi in considerazione includono James Norton, Tom Hiddleston e Idris Elba. Craig lascerà il franchise di spionaggio di lunga durata con l’ultimo film, No Time to Die, che è stato recentemente ritardato di cinque mesi a causa della pandemia COVID-19 in corso.

Diretto e co-sceneggiato da Cary Fukunaga, No Time to Die è interpretato da Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear. Oltre a Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek. Il film arriverà nelle sale il 2 aprile 2021.