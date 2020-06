Il razzismo in Magic the Gathering

La WIzards of the Coast ha preso un provvedimento per togliere ogni forma di razzismo da Magic the Gathering, rimuovendo le immagini di alcune carte

Si chiama “Raffigurazioni del razzismo in Magic” l’articolo che la Wizards of the Coast ha recentemente pubblicato nel proprio portale. In questo articolo viene spiegato come l’azienda americana si sta muovendo per eliminare ogni forma di razzismo dal gioco di Magic. “Non c’è posto per il razzismo nè nel nostro gioco, nè altrove.” è la frase che trovate nell’articolo.

Con lo scoppio del caso George Floyd gli Stati Uniti d’America hanno riscoperto la lotta al razzismo. Nonostante il Coronavirus, sono partiti cortei e proteste un po’ dovunque negli USA. La morte di Floyd, avvenuta il 25 maggio, è diventata subito un aspetto mediatico e politico, accendendo un riflettore sulla vicenda.

In questo contesto la Wizards ha deciso di muoversi velocemente. L’azienda americana ha pubblicato l’articolo “Raffigurazioni del razzismo in Magic”, spiegando di aver scelto di rimuovere dal database di immagini Gatherer la raffigurazione della carta Invoca Pregiudizio, stampata nel 1994. Considerata la data di pubblicazione della carta, Wizards si scusa per il tardivo intervento. Ha inoltre aggiunnto alle immagini “oscurate” per il loro richiamo al razzismo anche altre carte:

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

Le immagini di tutte queste carte saranno sostituite sul Gatherer con la frase “Abbiamo rimosso questa imagine dal nostro database a causa della sua illustrazione razzista, il testo, o la combinazione delle due cose. Il razzismo in ogni sua forma è inaccettabile, e non ha spazio nel nostro gioco, nè altrove.”. Ma l’intervento della Wizards non si limita all’oscurare le immagini dai propri contenuti: tutte queste carte sono ufficialmente bandite nei tornei sanzionati.

