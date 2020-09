Il Re Leone: in arrivo un sequel diretto dal regista di Moonlight

Disney sta progettando il sequel de Il Re Leone con Barry Jenkins alla regia. In precedenza, Jenkins ha ottenuto grandi soddisfazioni da Moonlight, vincitore del premio Oscar per il miglior film. Ha anche scritto la sceneggiatura nominata all’Oscar per Se la strada potesse parlare. Il primo remake del Re Leone è stato diretto dal regista de Il Libro della Giungla e Iron Man Jon Favreau, che ora è impegnato con The Mandalorian. Il Re Leone non ha ancora una data di uscita o una data di inizio della produzione, ma ha probabilmente una priorità alta dato il successo al botteghino del primo film.

Il sequel approfondirà le origini di Mufasa

Jeff Nathanson, scrittore di The Lion King del 2019, tornerà per scrivere la storia successiva. I dettagli sono per lo più tenuti segreti per ora, ma quello che è noto è che il seguito di The Lion King si immergerà nelle origini di Mufasa. Non sarà affatto un prequel, poiché sarà anche incentrato sul far progredire la storia con i personaggi esistenti del film del 2019. “Aiutando mia sorella a crescere due ragazzi negli anni ’90, sono cresciuto con questi personaggi”, ha detto Jenkins. “Avere l’opportunità di lavorare con Disney per espandere questa magnifica storia di amicizia, amore ed eredità mentre promuovo il mio lavoro che racconta le vite e le anime delle persone all’interno della diaspora africana è un sogno che si avvera”.

Non ci sono ancora notizie invece riguardo il cast. Il film originale prevedeva le voci di Donald Glover, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, James Earl Jones. Oltre a John Oliver, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Billy Eichner. Per finire con Eric Andre, Amy Sedaris, Florence Kasumba e Chance the Rapper. La frenesia della Disney di adattare i suoi film originali in film live-action, con questo caso come una forma diversa di animazione progettata per sembrare realistica, è stata implacabile negli ultimi anni. La bella e la bestia, Aladdin e Mulan sono tra quelli rilasciati. Devono ancora arrivare Peter Pan, Pocahantas, questo seguito del Re Leone e La Sirenetta, tra gli altri.