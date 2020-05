Il Re Leone: lo show proposto a Disneyland Paris è online

Disney ha deciso di pubblicare online il suo spettacolo teatrale Lion King: Rhythms of the Pride Lands

Disney ha deciso di trasmettere online il suo spettacolo teatrale Lion King: Rhythms of the Pride Lands da Disneyland Paris. La visione virtuale dello spettacolo preregistrato fa parte di una delle iniziative della Disney, Magic Moments, per intrattenere i fan mentre i parchi a tema sono chiusi causa Coronavirus Lo spettacolo di 30 minuti di Disneyland Paris include cantanti, ballerini, acrobati e batteristi che si esibiscono con la musica de Il Re Leone. Tra le canzoni troviamo Il cerchio della vita, I Just Can’t Wait to Be King, Hakuna Matata e Can You Feel the Love Tonight.

Tante le iniziative della Disney

Disney permette anche di stampare, colorare e creare maschere dei personaggi Simba, Nala, Timon, Pumbaa e Rafiki. L’azienda ha portato avanti varie iniziative per riempire il vuoto della chiusura dei suoi parchi a tema chiusi per il prossimo futuro. Si possono infatti anche guardare i fuochi d’artificio di Disney World Happily Ever dalla festa di Halloween.

Ricordiamo che l’anno scorso è uscito il film de Il Re Leone. Diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Si tratta di un remake shot-for-shot fotorealistico di CGI dell’omonimo film del 1994. I piani per il remake de Il re leone sono stati confermati nel settembre 2016 in seguito al successo del Libro della giungla, diretto dallo stesso regista, mentre gran parte del cast principale è stato confermato all’inizio del 2017 e la produzione ufficiale è iniziata a metà 2017 a Los Angeles. La colonna sonora è stata nuovamente curata da Hans Zimmer (musiche) e Elton John (musiche delle canzoni).Lo show ha incassato 543,6 milioni di dollari in Nord America e 1,113 miliardi di dollari nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 1,657 miliardi di dollari, diventando il 7° film con maggiori incassi della storia del cinema.