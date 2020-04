Il reboot di Hellraiser ha trovato il suo regista

Il reboot dedicato a Hellraiser ha individuato il regista e gli sceneggiatori che svilupperanno l’adattamento per il piccolo schermo. Stiamo parlando di David Bruckner per la regia mentre a scriverlo saranno Ben Collins e Luke Piotrowski.

Bruckner, con Jacob Gentry e Dan Bush, ha co-scritto e co-diretto The Signal. Ha anche scritto e diretto “Amateur Night” nell’antologia horror V / H / S. David Goyer ha invece scritto il soggetto. Proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono un fan del lavoro di Clive dai libri in edizione originale di Books of Blood e The Hellbound Heart”. Per poi aggiungere: “Avere la possibilità di reimmaginare Pinhead e Cenobites per un nuovo pubblico è un incubo diventato realtà. Anche Gary è un vero fan e ci impegneremo a fare qualcosa di oscuro e viscerale”.

Hellraiser è un film del 1987

Ricordiamo che Hellraiser è un film del 1987 diretto da Clive Barker. Il film è tratto dal breve romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno dello stesso Barker che ha scritto anche la sceneggiatura. Primo film della saga di Hellraiser, ne sono seguiti ben nove sequel. Per l’home video il film è stato distribuito col titolo Hellraiser – Non ci sono limiti.

Questa la trama del primo film: “Una misteriosa scatola proietta il raffinato e depravato Frank Cotton in un demoniaco universo parallelo, al cui interno il suo corpo viene ridotto a brandelli da una miriade di ganci, catene ed uncini”. Alcune persone cambieranno il corso degli eventi: “I membri della setta dei Supplizianti ne raccolgono i resti, mantenendoli in qualche modo in vita”. Ma un evento cambierà di nuovo la storia: “Anni dopo, Larry, il fratello di Frank, si trasferisce nella casa abbandonata di quest’ultimo con la moglie Julia e la figlia Kristy, ma l’accidentale e orribile resurrezione di Frank scatenerà nuovamente l’inferno”.