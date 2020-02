Il regista di Doctor Strange vorrebbe dirigere Costantine

Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, ha parlato della prospettiva di fare un film di Costantine. Di recente il regista ha infatti partecipato ad un Q&A con i suoi fan su Twitter, e uno tra questi gli ha chiesto se dirigerebbe il film sulla Justice League Dark in sviluppo da tempo. La risposta di Derrickson non si è concentrata molto sul gruppo DC dedicato al paranormale, ma su uno dei protagonisti principali: John Constantine.

I’d do Constantine — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 26, 2020

Ricordiamo che il regista, poco dopo firma un accordo con la CBS Films per scrivere e dirigere l’adattamento del celebre videogioco Deus Ex: Human Revolution, abbandonò il tutto in favore di Doctor Strange, prodotto dai Marvel Studios. Nel 2014 Derrickson dirige poi Liberaci dal male, pellicola prodotta da Jerry Bruckheimer con Eric Bana nel ruolo del protagonista.

John Costantine è protagonista della serie a fumetti Hellblazer

John Constantine è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985. Protagonista della serie a fumetti Hellblazer pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. Esordisce nella seconda serie del fumetto horror Swamp Thing in un ciclo scritto da Alan Moore. In seguito compare ancora sulla medesima testata e in vari episodi della serie The Books of Magic; fa altre comparse cameo in altri fumetti DC Comics e Vertigo. Il sito web IGN lo ha inserito alla 29ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti.

Constantine (2014): Matt Ryan interpreta Constantine in una serie televisiva NBC dedicata a Hellblazer. Nel trailer e nell’episodio pilota della serie televisiva si può anche notare l’elmetto del Dottor Fate. Il personaggio, sempre interpretato da Matt Ryan, appare nell’episodio In trappola della serie Arrow e, nel 2018, entra a far parte del cast fisso di DC’s Legends of Tomorrow.