Il regista di Suicide Squad si scusa per come è stata usata Harley Quinn

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha subito alcune critiche percome ha usato Harley Quinn nel film. Il regista, di recente, ha motivato la sua scelta con le seguenti parole: “Ho reso Harley il più possibile fedele ai fumetti. Ma tutto ha connotazioni politiche di questi tempi. Tutto. Io voglio solo intrattenere. Farò meglio in futuro”.

David Ayer si scusa per Harley Quinn

Proprio sul fatto politico è arrivata via twitter un’altra critica al regista che ha risposto con grande garbo ed accettando il punto di vista. Lo spettatore gli ha infatti scritto: “Un personaggio femminile in una relazione violenta è già politico, amico mio. Il modo in cui la telecamera la riprendeva era politico.” E ancora: “Il modo in cui l’hai usata era politico. L’hai trattata come un oggetto ed è comunque riuscita a riemergere. Anche questo era politico”. Ayer ha prontamente risposto: “Sto retwittando perché è davvero stato scritto con premura. Grazie per il post. Sto crescendo ed imparando in un mondo in continuo cambiamento”.

Retweeting because this is very thoughtfully written. Thank you for this. 🙏🏻 I am growing and learning in a changing world. https://t.co/JUAy8H8RZw — David Ayer (@DavidAyerMovies) April 20, 2020

Ricordiamo che Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman. Oltre a Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.

Il film ha stabilito diversi record al botteghino, incassando oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre è stato accolto in maniera generalmente negativa dalla critica cinematografica, che ha lamentato una generale confusione nella trama e nella caratterizzazione dei personaggi, lodando tuttavia diverse performance del cast, tra cui Jared Leto e Margot Robbie, e la presenza di un maggior umorismo rispetto ai precedenti film del DCEU.