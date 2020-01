Il Signore degli Anelli: annunciato il cast della serie Amazon!

Tutto sembra ormai pronto a partire per la serie Amazon ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli e delle opere di J.R.R. Tolkien. Questo progetto, in lavorazione da anni, sembra essere decisamente ambizioso, motivo per cui il suo sviluppo ha richiesto così tanto tempo. Tuttavia piano piano sono emerse sempre nuove informazioni e ora è arrivato quello forse più importante. Pochi minuti fa infatti è arrivato l’annuncio ufficiale del cast completo de Il Signore degli Anelli. Scopriamolo insieme!

Nell’ultima ora sul profilo Twitter dello show è comparso un post che preannunciava il grande annuncio. Il tweet, che potete trovare qui di seguito, preparava il terreno ai 15 successivi, che contenevano i nomi di tutti i diversi attori che vedremo nello show. Ad aprire le danze è stato Robert Aramayo, l’ex-giovane Ned Stark di Game of Thrones, subentrato proprio pochi giorni fa a Will Poulter, che ha lasciato la serie per ragioni ancora ignote.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020