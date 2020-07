Il Signore degli Anelli doppiato in friulano

Il Signore degli Anelli è stato doppiato in friulano. Si tratta del primo ridoppiaggio in una lingua minoritaria della famosa trilogia del regista Jackson. Pochi giorni fa, durante la rassegna culturale PordenonePensa, a Roveredo in Piano (Pn) è stato presentato un estratto del film. L’estratto, in anteprima mondiale, ha come protagonista la versione del Signore degli Anelli doppiato in friulano, dal titolo “Il Signor dai Anei – La Compagnie dal Anel”

Nel ciclo di appuntamenti della rassegna PordenonePensa, giunta alla XII edizione, in primo incontro ha visto la presenza di Paolo Paron, consulente della Medusa Film per la trilogia cinematografica e fondatore della Società Tolkieniana Italiana. Paron ha inolte curato la pubblicazione di diversi testi dedicati al mondo di Tolkien. Ne citiamo tre: Il Dizionario di Tolkien, L’Albero di Tolkien, I Popoli di Tolkien.

Il doppiaggio è realizzato da Aulùs Doppiaggio proprio in collaborazione con la Società Tolkieniana Italiana. Il progetto ha avuto origine da un gruppo di ragazzi dell’udinese, che hanno voluto prestare le voci ai personaggi del film. Pur realizzato in maniera amatoriale, questo doppiaggio ha comunque già ottenuto la validazione nei contenuti della Medusa Film.

La presentazione si è svolta durante l’incontro dal titolo Tolkien e le leggende d’Europa, con protagonisti Paolo Paron e la musicista Patrizia Spadon.