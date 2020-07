Il Signore degli Anelli, Will Poulter assicura: “Sarà incredibile”

La serie televisiva “Il Signore degli Anelli” di Amazon ha il via libera per riprendere la produzione in Nuova Zelanda. L’ex membro del cast Will Poulter assicura ai fan che il prodotto finale de Il Signore degli Anelli “sarà incredibile”. Lo scorso settembre è arrivata la notizia che l’attore di “Black Mirror” e “The Revenant” si stavano unendo alla serie “Il Signore degli Anelli” in un ruolo da protagonista, ma Poulter ha abbandonato il progetto a dicembre.

Will Poulter racconta il perchè non ha accettato la proposta

Amazon non ha mai formalmente annunciato l’assunzione o la partenza di Will Poulter, ma l’attore racconta a NME in una nuova intervista che è stato contattato per firmare. “Sfortunatamente non c’è nessuna storia interessante legata al mio addio allo show Il signore degli anelli, oltre il fatto che c’è stato un cambiamento last-minute alle tempistiche, situazione che ha portato a un problema nei miei impegni e al fatto che non fossi in grado di recitare nella serie”. L’attore ha poi aggiunto: “Ho il più grande rispetto per tutte le persone coinvolte in quel progetto e non ho alcun dubbio mentre dico che sarà incredibile”.

Will Poulter non ha potuto dire che personaggio avrebbe dovuto interpretare nella serie che sarà ambientata molti secoli prima le avventure di Frodo raccontate in Il Signore degli anelli. J.D. Payne e Patrick McKay saranno gli showrunner del progetto e Juan Antonio Bayona sarà il regista delle prime due puntate. Il cast comprende Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Sophia Nomvete, Joseph Mawle, e Robert Aramayo. In una video intervista con IndieWire della scorsa settimana, la star del franchise del film “Il Signore degli Anelli” Elijah Wood ha affermato che sarebbe “assolutamente” interessato a riprendere il ruolo di Frodo nello show. Dato che lo spettacolo si svolge anni prima degli eventi della trilogia cinematografica, sembra improbabile che Frodo arrivi in ​​televisione.