Il Signore degli Anelli: nuova aggiunta per il cast

Al cast dell’attesa serie tv Amazon Prime Video su Il Signore degli Anelli si sarebbe aggiunto un nuovo nome: Maxim Baldry. L’attore è noto soprattutto per aver recitato nella serie BBC e HBO Years and Years. Tra i suoi lavori figurano anche le partecipazioni a show come Doctor Who, Roma e al recente film Last Christmas, con protagonista Emilia Clarke. Nellie Andreeva di Deadline avrebbe saputo che l’attore inglese è stato scelto per un ruolo principale. Le notizie che vedevano Baldry coinvolto nel progetto della serie Amazon Il Signore degli Anelli erano trapelate lo scorso autunno. Per la Andreeva la trattativa con il giovane attore è andata ufficialmente in porto.

Cast corposo per Il Signore degli Anelli

L’attore si aggiunge al grande annuncio ufficiale fatto da Amazon a metà gennaio riguardante ben 15 altri nomi nel cast de Il Signore degli Anelli. Parliamo di Owain Arthur (A Confession), Nazanin Boniadi (Hotel Mumbai), Tom Budge (The Proposition), Ismael Cruz Córdova (The Undoing, The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Tyroe Muhafidin (Caravan, serie web). Oltre a Sophia Nomvete, Megan Richars (Wanderlust), Dylan Smith (I Am the Night), Charlie Vickers (I Medici – Masters of Florence) e Daniel Weyman (A Very English Scandal). Che si aggiungono a Markella Kavenagh (The Cry), Joseph Mawle (Game of Thrones, Birdsong), Morfydd Clark (His Dark Materials).

L’idea della serie su Il Signore degli Anelli proviene dal duo di scrittori composto da JD Payne e Patrick McKay (Flash Gordon). Come consulente del progetto Bryan Cogman (Game of Thrones); J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom) dirigerà diversi episodi ed alla sceneggiatura troviamo anche Gennifer Hutchinson (Breaking Bad). Lo show sarà ambientato durante la Seconda Era, ovvero il periodo in cui Sauron fece forgiare gli anelli del potere, dando poi inizio alla guerra nella Terra di Mezzo. Ricordiamo che la serie è stata uno dei più grandi successi cinematografici di sempre.