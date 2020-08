In arrivo Commander Legends

Commander Legends sarà a breve a disposizione di tutti i giocatori di Magic: the Gathering del mondo. Ma di cosa stiamo parlando? Lo scopriamo insieme, leggendo un lungo articolo di Gavin Verhey al riguardo. Gavin Verheyè Senior Game Designer e Product Architect di Magic, e negli ultimi sei anni ha lavorato su questo prodotto.

Cos’è Commander Legends?

Come potete intuire dal nome, stiamo parlando di un prodotto dedicato al formato Commander. Il Commander Legends era stato annunciato come “prodotto futuro” un annu fa, insieme a una serie di prodotti dedicati a questo formato, tra cui Commander Collection: Green.

Ma poi è arrivato il virus, che ha rallentato molte delle nostre abitudini, come il semplice trovarci con gli amici e fare una partita a Magic di persona.

Dopo 6 anni da quando Gavin Verheyè ha partorito l’idea, finalmente questo prodotto sta per diventare realtà! Si tratta di una nuova espansione di Magic, con prerelease fissato il 30 ottobre. Il rilascio del set è di solito la settimana dopo, ma ciò potrebbe cambiare a causa della pandemia. Resta comunque previsto il 6 novembre.

“È un modo per giocare a Limited Commander” spiega Verheyè. “Puoi giocare a Draft o Sealed con esso, e in realtà, è un ottimo formato da giocare a casa: puoi disegnare con un gruppo più piccolo di otto, o giocare a Sealed con gli amici su Internet usando qualcosa come Spelltable o Discord.”.

Buste e draft di Commander Legends

Commander Legends avrà dei Draft molto particolari. Ogni giocatore dovrà draftare tre buste da 20 carte. Ogni pacchetto conterrà due leggende ed una foil. Inoltre per ogni scelta di Commander Legends, andranno prese due carte alla volta. Infine, il mazzo nato dal Draft dovrà essere di 60 carte, come in un Draft tradizionale ed un mazzo di un formato qualunque.

A parte il numero di carte che formano il mazzo, c’è un’altra variante rispetto ai comuni mazzi di Commander. Sarà infatti possibile avere più di una copia per ogni carta nel proprio mazzo. Tuttavia resta la scelta di un Comandante, che determina anche i colori delle carte del proprio mazzo. Restano inoltre i 40 punti vita per giocatore.

Si pone però una criticità: la scelta di un Comandante di un certo colore blocca la scelta delle carte durante il Draft. Ma la soluzione è stata molto semplice: i Partner Monocolore. Come in un Draft normale, può succedere di draftare un colore e poi aggiungerne un secondo. In questo caso il Comandante ed il Partner permettono di creare un mazzo bicolor senza problemi. Ci saranno ben 41 Partner Monocolore in questa espansione.

E se non vi arriva nessun Comandante da draftare dei colori che avete preso finora? Molto difficile, ma il team di sviluppo ha pensato anche a questo inserendo The Prismatic Piper. Venheye spiega la scelta di questa carta: “È come una terra base: puoi pensare a The Prismatic Piper essenzialmente come una leggenda di base.”. Sarà inoltre presente da 1 a 6 volte per box, in sostituzione di una Comune

Nuove grafiche delle carte speciali

Ci saranno inoltre carte con grafica estesa. Compariranno solo nei booster di Commander Legends Collector. Per ogni busta, uno slot sarà occupato da carte comuni o non comuni ma con la grafica estesa. Si tratterà di carte di solito molto usate in Commander, ma che per varie ragioni non hanno mai ottenuto una veste grafica particolare.

Un ultima chicca. In questo set saranno presenti 5 “Crowd lands”: terre che entrano in gioco tappate a meno che il proprietario non abbia due o più avversari. Queste terre daranno un mana a scelta tra due colori nemici. Sono il completamento del ciclo iniziato con Battlebond, e sono pensate per le partite multiplayer.

Conclusione

Davvero tante differenze rispetto al solito Draft ed alle solite buste di Magic. Ci stò facendo più di un pensierino…