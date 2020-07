In arrivo Pokemon Futuri Campioni

Pokemon Futuri Campioni arriverà presto in Italia. Si tratta della nuova espansione di Pokemon TCG, nella serie Spada e Scudo. L’uscita è prevista per il 25 settembre 2020. L’annuncio è stato fatto sul sito internet The Pokemon Company.

In Pokemon Futuri Campioni i giocatori incontreranno tanti Capipalestra della regione di Galar, insieme ai loro Pokémon. I Pokemon dei Capipalestra saranno dei più vari. Potrete trovare potenti Pokémon-V, ad esempio Eldegoss-V, Lucario-V, Duraludon-V e tanti altri. Non solo, ci saranno anche enormi Pokémon-VMAX come Drednaw-VMAX e Alcremie-VMAX.

Come nei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo, sarà possibile raccogliere spille con i simboli delle Palestre. In più saranno disponibili carte olografiche raffiguranti i Pokémon di ogni Capopalestra. Queste si troveranno nelle collezioni dell’espanzione, 6 in tutto. Ciascuna collezione sarà dedicata ad un Capopalestra della regione, e ciascuna conterrà la spilla della Palestra e la versione olografica del Pokemon principale di ogni Capopalestra.

Veniamo all’elenco di cosa potrete trovare in questa espansione:

Più di 70 carte

Carte con protagonisti i Pokémon appena scoperti nella regione di Galar

15 potenti Pokémon-V e tre giganteschi Pokémon-VMAX

19 carte Allenatore e una carta Energia speciale

Un’ultimo avviso: L’intera espansione Pokemon Futuri Campioni sarà disponibile anche nel GCC Pokémon Online appena uscirà in formato fisico!

Insomma, tra poco bisognerà spolverare le nostre sfere poké ed uscire per sfidare gli avversari più temibili in nuove battaglie di Pokemon. Ricordate sempre: gotta catch em all!