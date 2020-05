In arrivo un nuovo film Marvel su Jackpot?

In lavorazione un nuovo film Marvel con Jackpot come protagonista? Sembra che l’universo cinematografico Marvel non smetta di espandersi. Marc Guggenheim starebbe lavorando alla sceneggiatura. Guggenheim ha lavorato principalmente per la televisione. Ha co-creato Arrow e Legends of Tomorrow, oltre ad aver scritto diversi episodi di Law & Order – I due volti della giustizia. Per quanto riguarda il cinema ha già lavorato a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013).

La notizia arriva il giorno successivo all’annuncio della Sony di produrre un film su Madame Web. S. J. Clarkson è stato scelto come regista. Si sta ampliando lo SPUMC, ovvero il Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Di questo universo cinematografico creato con la collaborazione di Sony per ora fanno parte Venom, Morbius, Madame Leto e Jackpot. I film di Spider-Man con Tom Holland sono stati co-prodotti dalla Sony, quindi non appartengono del tutto a questa categoria.

Chi è Jackpot?

Jackpot è un’eroina relativamente recente nel mondo Marvel. La sua prima apparizione risale a giugno 2007 nel primo numero di Free Comic Book Day: The Amazing Spider-Man – Swing Shift Director’s Cut. La prima a portare questo nome è Sara Ehret, una ragazza che ha ottenuto i poteri tramite un esperimento genetico. Terminato il suo entusiasmo per la vita da supereroe, vende i suoi panni e la sua maschera a Alana Jobson. Quest’ultima è il secondo personaggio a fregiarsi del titolo di Jackpot.

Alana Jobson è apparsa per la prima volta in The Amazing Spider-Man: Brand New Day n. 546 del febbraio 2008. Alana fa uso di sostanze stupefacenti, ma è proprio il mix di droghe sperimentali che le consente di superare i limiti umani, ottenendo super forza, resistenza ed agilità. Per quanto riguarda la storia dei fumetti, evitiamo spoiler, dicendo che Sara riotterrà il ruolo di Jackpot.

Quanto e cosa della storia originale verrà ripreso nel film di Jackpot della Marvel non è dato saperlo. La scrittura della sceneggiatura è ancora in corso.