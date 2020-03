In Avengers: Endgame c’erano più scene di M’Baku

Winston Duke, grazie al ruolo di M’Baku in Black Panther, ha raggiunto un grande successo fino a comparire in altri capitoli del Marvel Cinematic Universe. Tra questi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. In quest’ultimo però diverse sequenze con M’Baku, in fase di montaggio, sono state tagliate.

Winston Duke deluso per alcune scene tagliate

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Winston Duke ha parlato del perchè di questa scelta. “Il filmato grezzo era così lungo che non tutto il mio materiale è arrivato. Ho girato così tanto combattendo per questo e sono rimasto davvero dispiaciuto di non vederne nulla nel film”. L’attore ha inoltre aggiunto: “Ho fatto così tante scene di combattimento in Endgame durante la battaglia finale… è stato davvero bello. La Marvel sa cosa sta facendo e tutto conduce al miglior prodotto”. Un pizzico di amarezza resta: “Quindi sono felice; sono rimasto molto deluso dal fatto che nessuno potesse vedere tutte le cose che ho fatto”. L’ultima apparizione di M’Baku nel Marvel Cinematic Universe è quella in Avengers: Endgame. Winston Duke spera che M’Baku diventasse il villain di Black Panther 2. Il tutto per dare spazio ad un personaggio troppo snobbato ultimamente nel franchise.

Di recente Avengers: Endgame ha mostrato i concept art scartati per il film. Nel particolare i diversi look per la Captain Marvel interpretata da Brie Larson. Andy Park, ha condiviso attraverso Instagram dei concept art alternativi rispetto a quelli poi utilizzati per lo show. Queste le sue parole a riguardo: “Dopo aver ideato il design del costume di Captain Marvel per Avengers: Endgame, mi è stato chiesto di esplorare delle acconciature per lei”. Così ha chiesto: “Ne ho realizzate anche di più di quelle che vi sto mostrando. Quale scegliereste? Queste erano davvero divertenti”. Dalle immagini si evince come le opzioni per il look erano davvero tante.