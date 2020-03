In Giappone riviste manga distribuite in digitale gratis

Il Giappone sta distribuendo gli ultimi manga in digitale gratuitamente. A causa della chiusura delle scuole dovuta al dilagare del Coronavirus, anche i giovani giapponesi si sono ritrovati isolati. Sia la Sueisha che la Shogakukan si sono attrezzate per distribuire digitalmente e gratuitamente, ma per un periodo limitato, alcuni manga. Vediamo insieme quali.

Una marea di manga

La prima rivista che segnaliamo è Weekly Shonen Jump: i primi tredici numeri del 2020 sono già disponibili sul sito web Zebrack. È la prima volta che la rivista mette online più di 10 volumi.

Shogakukan ha anche pubblicato i primi 12 numeri di Weekly Shonen Sunday sul sito Sunday Web Every. In questo sito ci sono tutti i volumi di Shijo Saikyo no Deshi Kenichi, Kekkaishi e Hayate the Combat Butler, grauiti fino a sabato. I primi tre numeri di più di 100 serie saranno pubblicati in varie tranche, iniziando da Detective Conan, Teasing Master Takagi-San, Kimi wa 008, Komi Can’t Communicate e altri 19 fino al 16 marzo.

Fino al 15 marzo, sull’e-Comic Store della Shogakukan saranno disponibili alcuni numeri delle riviste Betsucomi, Sho-Comi, Cheese!, Ciao Deluxe, Petit Comic e Monthly Flowers. Inoltre, il numero mensile di gennaio 2020 della rivista Coro Coro Comics è disponibile in digitale, mentre il numero di febbraio sarà postato dal 9 marzo.

Non è la prima volta che la Sueisha rilascia, gratuitamente ed in digitale, alcune riviste. In occasione del terremoto e dello tsunami del 2011, il numero 15 di quell’anno di Weekly Shonen Jump era stato caricato sul web.

Anche il Giappone risente della diffusione del Covid-19, colloquialmente chiamato Coronavirus, sviluppatosi nella regione di Wuhan e che si sta facendo strada nel mondo. Conosciamo benissimo la situazione del nostro paese. Anche qui infatti numerose fiere ed eventi sono stati annullati o rimandati, come il Napoli Comicon 2020 o il Romics.

Insomma, anche il Giappone si adatta distribuendo manga in digitale.