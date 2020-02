In lavorazione un biopic su Dr. Seuss con Jim Carrey nel ruolo principale?

Dr. Seuss, un film basato sulla vita del famoso autore di libri per bambini, potrebbe aver trovato il suo protagonista in Jim Carrey. Il portale The Illuminerdi ha riferito della notizia del possibile coinvolgimento dell’attore nel biopic. Ha inoltre svelato che non esiste al momento un regista associato al progetto. Il film è basato sulla vita di Ted Geisel a.k.a Dr. Suess, inclusa la creazione del famoso libro The Cat in the Hat. I libri di Dr. Suess hanno ispirato un gran numero di speciali e film TV, tra cui The Cat in the Hat del 2003 e The Lorax del 2012. Una prossima versione animata di The Cat in the Hat è stata annunciata il 24 gennaio 2018.

Green Eggs and Ham presente su Netflix

Esiste anche una serie animata basata sul libro del Dr. Suess, Green Eggs and Ham attualmente presente su Netflix. Carrey ha recitato in diversi film basati sui suoi libri. Ha interpretato il Grinch nella versione live-action del 2000 di How the Grinch Stole Christmas e ha anche fornito la voce di Horton nel film d’animazione del 2008 Horton Hears a Who.

Ricordiamo che Theodor Seuss Geisel, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Dr. Seuss , è stato uno scrittore e fumettista statunitense. Ha pubblicato oltre 60 libri per bambini che sono stati spesso caratterizzati da una straordinaria fantasia di personaggi. Fra i suoi successi più rinomati si può citare Prosciutto e uova verdi (Green Eggs and Ham), Il gatto col cappello (The Cat in the Hat), One Fish Two Fish Red Fish Blue Fis. Oltre a L’uovo di Ortone e Ortone e i piccoli Chi. Il suo lavoro è stato adattato numerose volte, in undici special televisivi, tre lungometraggi e un musical di Broadway. Le opere di Geisel continuano a rendere 15 milioni di dollari l’anno in diritti d’autore.