In Messico scende in campo Batman per far rispettare la quarantena

Batman scende in campo in Messico per far rispettare la quarantena. No, non si tratta di una nuova serie di fumetti DC, ma dell’idea di un cosplayer del Cavaliere Oscuro. Nella città di Monterrey, situata nello stato di Nuevo Leòn, può capitare di imbattersi nella scintillante Batmobile. Chi rispetta la quarantena può osservare dalla finestra le gesta di Batman in persona.

Na na na na na na… Batman!

#BATMAN PATRULLA MONTERREY 🦇 En las calles del centro de #Monterrey se vio al Batimóvil patrullando y mandando un mensaje a la ciudadanía para resguardarse en sus casas y evitar la propagación del #coronavirus. pic.twitter.com/RNBeOJWGpp — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) March 28, 2020

La Batmobile ricorda quella della trilogia cinematografica di Nolan, massiccia e corazzata. Il cosplayer gira per le strade di Monterrey per mandare un messaggio alla cittadinanza: state a casa per evitare il propagarsi del Coronavirus.

Il cosplayer è stato identificato ed intervistato da Telediario. L’emittente televisiva gli ha chiesto perché si sia imbarcato in questa missione. A causa della distanza sociale, non ci sono pattuglie appiedate. Batman ha ben pensato di sensibilizzare la popolazione mostrandosi nelle strade ma, a quanto si vede dal video, ci sono ancora persone che girano come se nulla fosse.

“Oggi ho visto intere famiglie, con bambini. Anche se il governo ha chiesto alla gente che deve restare a casa, si vedono comunque persone nelle strade comportarsi come se nulla fosse. Non posso risolvere questa situazione da solo, quindi invito tutto il Nuevo Leòn ad unirsi a me per essere supereroi come noi. State a casa, capisco che la situazione sia complicata, che la gente sia disperata, che faccia davvero troppo caldo, bene, accendete la tv, passate del tempo con la vostra famiglia, approfittate di questi momenti.” Ha dichiarato a Telediario.

Se il Batman cinematografico si è fermato, il Batman di Monterrey non rinuncia a mostrarsi al pubblico. Dal Messico Batman ci invita a rispettare la quarantena. Come si può disobbedire ad un supereroe di tale levatura morale? Noi italiani, che siamo chiusi in casa da un po’, siamo d’accordo con il crociato incappucciato.