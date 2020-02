Parlando con la CBS di Indiana Jones 5, Harrison Ford aveva lasciato intendere che la lavorazione della pellicola potesse partire ad aprile. Queste le sue parole: “Ti darò una risposta più precisa tenendo in considerazione il fatto che comincerò Indiana Jones fra un paio di mesi”. Per poi aggiungere: “Sono sempre deliziato dal tornare nei panni di questi personaggi”. Andando ad ascoltare l’intervento allo show di Ellen, sembra però che l’attore si riferisse all’inizio della sua preparazione per la pellicola di Steven Spielberg. A margine della promozione di Il Richiamo della Foresta, ha infatti dichiarato su Indiana Jones 5: “Non posso smentire che il film si farà. Non posso dirti quando si farà!” Per poi svelare: “Speriamo di cominciare presto le riprese questa estate. In tarda estate”.

David Koepp si occuperà della sceneggiatura

Ad oggi siamo a conoscenza del lavoro di David Koepp alla sceneggiatura, ma non ci sono dettagli sulla storia. Le riprese, stando alle indiscrezioni, dovevano dunque iniziare ad aprile. Sappiamo inoltre che Mutt Williams, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf, non sarà nel cast ma prossimamente verranno annunciati altri membri che affiancheranno Ford.

Ricordiamo che Henry Walton Jones, Jr., meglio noto come Indiana Jones, è un personaggio cinematografico ideato da George Lucas, un archeologo protagonista di una serie di quattro film d’avventura scritti da Lucas e diretti da Steven Spielberg e di una serie televisiva. Il suo ruolo è stato interpretato sul grande schermo dall’attore statunitense . Il personaggio è anche protagonista di svariati altri tipi di opere, identificate collettivamente come la saga di Indiana Jones. Queste comprendono tra l’altro la serie televisiva Le avventure del giovane protagonista. Che ha come protagonista l’archeologo dapprima bambino e poi ventenne, e diversi romanzi, fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, LEGO e altri giocattoli, attrazioni in parchi a tema.