Indiana Jones 5 sta andando avanti senza uno dei suoi sceneggiatori. David Koepp, che ha scritto Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, è infatti uscito dal progetto. Koepp ha confermato il tutto attraverso Collider. Queste le sue parole: “No, non ci lavoro più. Quando James Mangold è subentrato… credo che meriti di dire la sua. Ho fatto varie versioni con Steven”. Per poi aggiungere: “E quando Steven se n’è andato, mi è sembrato fosse il momento giusto per lasciare che Jim avesse voce in capitolo e lo scrivesse con qualcuno di sua fiducia, o che lo scrivesse lui stesso”.

Frank Marshall di recente ha ricordato che la scrittura è alle prime fasi di lavorazione, con il progetto passato da Spielberg a Mangold. Marshall ha dichiarato che: “[Mangold] è un regista meraviglioso. Penso che abbia anche un legame con Harrison Ford. Erano tutti i pezzi giusti che si univano al momento giusto”.

Lo show sarà un sequel e non un reboot

Come molte altre pellicole, anche Indiana Jones 5 ha subito un nuovo rinvio. Inizialmente si pensava ad un’uscita nelle sale già nell’estate 2019, in seguito la data d’inizio delle riprese è slittata più volte. Ora, dal 9 luglio 2021, la première è stata ri-calendarizzata per il 29 luglio 2022. Per quanto riguarda il prossimo capitolo dello show, ad oggi siamo a conoscenza del lavoro di David Koepp alla sceneggiatura, ma non abbiamo dettagli sulla storia. Sappiamo inoltre che Mutt Williams, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf, non sarà nel cast. Prossimamente verranno annunciati altri membri che affiancheranno Ford. Kathleen Kennedy ha inoltre confermato a BBC News che Indiana Jones 5 sarà un sequel e non un reboot.

Di recente il protagonista principale, l’attore Harrison Ford, in una nuova intervista concessa a BuzzFeed Celeb, ha svelato la sua battuta preferita dello show. Alla domanda di un fan ha risposto senza alcun dubbio: “Non sono gli anni, è il chilometraggio”.