Indira Varma entra nel cast dello show su Obi-Wan

Come riportato da Deadline, Indira Varma, celebre per esser stata Ellaria Sand nella serie de Il Trono di Spade, si è unita ufficialmente al cast della serie Obi-Wan Kenobi. Non si conoscono al momento dettagli sul personaggio che dovrà interpretare. L’attrice è apparsa anche in Rome, Torchwood, Carnival Row e Patrick Melrose. L’anno scorso invece è stata una delle protagoniste del film The One and Only Ivan, che ha debuttato su Disney +.

Da Indira Varma al ritorno di Hayden Christensen

Intanto anche Hayden Christensen si prepara a fare il suo ritorno in quella galassia molto, molto lontana. Dopo aver interpretato la parte di Anakin Skywaker/Darth Vader nei film prequel di Star Wars, l’attore è pronto a riprendere il suo ruolo ancora una volta. Christensen, in un post sul blog su StarWars.com, ha parlato tre mesi fa del suo ritorno nella serie. “È stato un viaggio incredibile interpretare Anakin Skywalker”, ha dichiarato. “Naturalmente, Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando li abbiamo visti l’ultima volta …” Ma: “Sarà interessante vedere cosa ha in serbo per tutti noi un regista straordinario come Deborah Chow. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Ewan”. Hayden Christensen ha così ammesso: “È bello essere tornato. Questa sarà la rivincita del secolo”.

Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie riprende 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: Revenge of the Sith, dopo aver affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker. Deborah Chow, che ha diretto gli episodi della prima stagione di Star Wars: The Mandalorian, dirigerà la serie limitata di Obi-Wan. Lo show si sta preparando per entrare in produzione, anche se nessuno del resto del cast è stato ancora annunciato. La serie dovrebbe essere presentata in anteprima su Disney + nel 2022.