Indomite, la serie animata arriva su Rai Play

In occasione della Giornata Internazionale della donna, arriva su Rai Play la serie animata tratta da Indomite, serie a fumetti dell’autrice Pénélope Bagieu.

Trenta protagoniste femminili che hanno osato abbattere i pregiudizi cambiando il mondo a modo loro, raccontate dalla voce dell’attrice Isabella Ragonese.

Indomite, dal fumetto all’animazione

Indomite è il titolo dei due volumi pubblicati dall’autrice francese Pénélope Bagieu, disponibili in Italia grazie a BAO Publishing, grazie ai quali scoprire le vite di donne fuori dal comune. Persone che con la propria intraprendenza, fantasia, tenacia e coraggio sono riuscite ad avere un impatto unico sulla società del proprio tempo. Modelli di riferimento a cui ispirarsi per riuscire, ancora oggi, a migliorare la nostra collettività.

Una serie in animazione che non può non risvegliare le coscienze e l’orgoglio di chiunque sia consapevole di beneficiare di diritti per i quali altre, in passato, hanno lottato coraggiosamente. Ritratti memorabili e senza retorica di donne che forse non conoscevamo, ma che vorremmo aver incontrato.

La serie animata Indomite sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma multimediale Rai Play, composta da 30 episodi. Una serie di donne piene di coraggio ideata e realizzata da donne, come le sceneggiatrici Elise Benroubi ed Emilie Valentin, o le registe Phuong Mai Nguyen e Charlotte Cambon di Lavalette.

Una grande occasione per scoprire come, in tutti gli ambiti della vita umana, l’apporto della donna sia quanto mai unico e fondamentale.