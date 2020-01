Iniziano le ricerche per l’Hulkling del MCU?

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Ritchman e The Geek WorldWide, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un giovane dai 16 ai 23 anni per interpretare un certo Teddy. Parliamo di un personaggio descritto con le seguenti parole: “uno Skrull che ha bisogno dello S.W.O.R.D. per rimanere al sicuro sulla terra”. In caso di conferma si tratterebbe del debutto di Teddy Altman aka Hulkling nel Marvel Cinematic Universe. Una conferma, ma parliamo sempre di indiscrezioni, è giunta da parte del sito The Illuminerdi, che ha affermato che il casting sarebbe relativo proprio a WandaVision. Parliamo di uno dei titoli più attesi della Fase 4 del MCU anche per via del suo potenziale impatto sul resto della saga.

Hulkling, componente dei Giovani Vendicatori

Hulkling, il cui vero nome è Dorrek VIII, è un personaggio dei fumetti creato da Allan Heinberg e Jim Cheung nel 2005, pubblicato dalla Marvel Comics. È uno dei componenti del gruppo dei Giovani Vendicatori. Sulla Terra si fa chiamare Teddy Altman. Possiede il potere mutaforma degli Skrull che gli permette di cambiare aspetto e di dotarsi, ad esempio, di ali membranose o di artigli. Inoltre è in grado di rigenerare i propri tessuti e ha una forza sovrumana derivatagli dai Kree. Ricordiamo che è stata anticipata la data di uscita di WandaVision, la serie Tv con Elizabeth Olsen arriverà infatti su Disney+ nel corso del 2020.

Lo show, la cui uscita era pianificata per il 2021, dovrebbe debuttare sugli schermi nella primavera 2020. WandaVision, scritta e prodotta da Jac Schaeffer già sceneggiatore di Captain Marvel, sarà dunque la prima delle serie TV del MCU ad arrivare su Disney+ a cui seguiranno Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye. Negli scorsi mesi la protagonista di WandaVision, Elizabeth Olsen, ha descritto con le seguenti parole la serie: “Si tratta di un mix tra le sitcom americane dei vari decenni e i film Marvel con questi personaggi”.