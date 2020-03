Gli insegnanti possono ora leggere Harry Potter agli studenti

Mentre il mondo si trova travolto da una delle emergenze più complesse degli ultimi anni, in tantissimi hanno attivato iniziative di supporto. Si va da chi regala fumetti e libri online, a film e serie diffuse liberamente a tante attività diverse ancora. Moltissimi insegnanti e tutori hanno iniziato a leggere storie ai propri alunni in video online magari anche dalla fortunata saga di Harry Potter. Ebbene, da ora non dovranno più preoccuparsi di eventuali violazioni di copyright grazie a J.K. Rowling.

Harry Potter è disponibile su licenza gratuita per gli insegnanti

L’autrice della celebrata serie di libri per ragazzi, diventata una altrettanto fortunata saga cinematografica, ha infatti pubblicato sul suo sito un comunicato per annunciare la decisione. J.K. Rowling ha allargato i termini dei suoi diritti sui libri per permetterlo in maniera ufficiale. Le limitazioni principali da questo punto di vista riguardano ovviamente gli scopi commerciali, con una serie di linee guida da seguire.

“Gli insegnanti in tutto il mondo possono ora postare video di sé stessi mentre leggono dai libri di Harry Potter dal primo al settimo su reti sicure delle scuole o piattaforme educative chiuse da oggi fino alla fine dell’anno scolastico (o di luglio per l’emisfero australe)“.

Si tratta di un’iniziativa parte di un progetto più ampio, chiamato #HarryPotterAtHome. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori annunci legati alla possibilità di portare il noto maghetto nelle case di tutti in maniera semplice.

“La licenza aperta per gli insegnanti è la prima di diverse iniziative pianificate per aiutare a portare Harry Potter ai bambini a casa, che saranno annunciate a breve. Continuate a seguire questo sito per maggiori dettagli!“.

Cosa ne pensate? Apprezzate la decisione presa da J.K. Rowling? E soprattutto, insegnanti all’ascolto, approfitterete ora di questa possibilità per introdurre i vostri alunni al magico mondo di Harry Potter?