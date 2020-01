Inside No.9, la sesta stagione confermata

Non è ancora uscita la quinta stagione (e ancora non si sa quando uscirà) che voci di corridoio affermano che la BBC ha già ordinato la sesta stagione di Inside No. 9.

Inside No.9, Un’antologia sempre in crescita

La quinta stagione è stata girata all’inizio del 2019, ma finora la BBC ha frenato la messa in onda, tant’è che ancora non c’è conferma della data di uscita ufficiale; sappiamo solo che la mitica serie antologica approderà presto su BBC Two.

Anche se la cosa sta andando per le lunghe, sono tutti soddisfatti del lavoro dei due autori/attori/registi/sceneggiatori Reece Shearsmith e Steve Pemberton, che hanno creato uno show fuori dal comune. Infatti per chi non conoscesse Inside No.9, è una serie antologica, dove ogni puntata narra una storia a sé, tutte al limite tra il comico e il grottesco. L’unico filo conduttore che hanno le storie è che sono tutte ambientate al numero 9 di una location (la baita numero 9, la postazione del call center numero 9, una villa al civico numero 9, il camerino numero 9 di un teatro ecc.). Ogni puntata vede come protagonisti il duo di attori Shearsmith e Pemberton, intenti a rappresentare personaggi sempre diversi, naturalmente truccati, pettinati e parruccati a dovere in ogni puntata.

Il risultato è un format televisivo in costante crescita che ha ottenuto ampi consensi dalla critica e ha ricevuto numerosi premi prestigiosi da quando è stato lanciato nel 2014, anche grazie alle puntate su Netflix (presenti solo sulla piattaforma inglese, poffarbacco!).

Le storie per la quinta stagione includono un episodio ambientato intorno ad alcuni arbitri di calcio, una storia su un mago e un episodio che segue due agenti di polizia in un picchettamento. Naturalmente saranno presenti, come in ogni stagione, una serie di attori rilevanti nel panorama cinematografico e televisivo mondiale.

I dettagli sulla messa in onda della quinta stagione di Inside n°9 verranno confermati presto, mentre la sesta stagione verrà ufficialmente annunciata in un secondo momento.