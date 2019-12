Invincibile: l’edizione mensile si conclude a gennaio

SaldaPress ha annunciato che l’ultimo di Invincibile segnerà la fine dell’edizione mensile della serie creata da Robert Kirkman.

Dalle sue stesse parole della postfazione dell’ultimo volume leggiamo: “E così siamo arrivati alla fine di Invincible. Spero che a questo punto tutti abbiate avuto quello che volevate. Io so che sono molto soddisfatto di come abbiamo portato a casa il risultato. Quando iniziammo la serie, nel 2003, speravo con tutto me stesso che avrebbe riscontrato un buon successo e che sarebbe durata per molto tempo. Di certo non potevo immaginare che il risultato sarebbe stata una collana di 144 numeri mensili! Forse non ne siete al corrente, ma c’è stato un momento in cui ero convinto che tutto sarebbe finito col #13. Poi, miracolosamente, le vendite del #12 iniziarono a salire un po’ e a migliorare ogni mese fino a che, finalmente, avemmo la certezza di poter arrivare dove avevamo immaginato… ovvero, sigh, all’epilogo che tenete fra le mani”.

Tutti i lettori della serie mensile le troveranno nelle ultime pagine del numero 73, in uscita il 30 gennaio (pagg. 100, euro 5,90). Contemporaneamente, saldaPress, che ha portato la serie in Italia nel 2014, celebrerà il gran finale pubblicando l’albo 73 nelle due versioni con cover A e cover B, ma anche una speciale edizione variant (euro 6,90) con cover di Cory Walker. Non solo! Sempre a Gennaio, i lettori più affezionati della serie potranno acquistare due cofanetti (In testa alla notizia), uno bianco e uno nero, realizzati per contenere tutte le variant e le cover B di Invincibile uscite in questi anni, accompagnati da altre due variant del numero 73.