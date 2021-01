Invincible: la serie animata arriva a marzo

Amazon ha fissato una data per la prima della serie animata per adulti Invincible di Robert Kirkman. La serie del creatore di The Walking Dead sarà presentata in anteprima venerdì 26 marzo 2021, esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. I primi tre episodi della prima stagione saranno presentati in anteprima il 26 marzo, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì successivo, culminando nel finale di stagione il 30 aprile. Kirkman ha fatto l’annuncio venerdì come parte di una conversazione in live streaming, condotta dal superfan e appassionato di fumetti Hector Navarro, per commemorare l’anniversario del fumetto Invincible # 1.

Mark Grayson veste i panni di Invincible

È stata anche svelata una clip estesa della serie animata Invincible, con Steven Yuen nei panni di Mark Grayson (alias Invincible) e J.K. Simmons nel ruolo di Nolan Grayson (alias Omni-Man). Basato sull’omonimo fumetto Skybound / Image di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Yeun), che è proprio come tutti gli altri della sua età, tranne che suo padre che rappresenta il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (Simmons). Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel cast anche Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells. Oltre a Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman. Completano la squadra Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Gray Griffin e Max Burkholder. Invincible è prodotto da Skybound e prodotto da Kirkman, Simon Racioppa, David Alpert, Catherine Winder con il supervisore del regista Jeff Allen e Linda Lamontagne come direttore del casting. Invincible, la seconda serie di fumetti più lunga di Kirkman, si è conclusa nel febbraio 2018 dopo una corsa di 15 anni.